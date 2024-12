Oasport.it - LIVE Trento-Ciudad Voley 2-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: 8-4. I trentini accelerano nel terzo set

17-12 In rete il servizio di Garcia.17-11 MUROOO BARTHA! Non si passa dalle parti del rumeno.16-11 Block out ben piazzato da Garcia.15-11 Invasione di Bartha.15-10 Non sbaglia un ispirato Garcia.14-10 Perfetta parallela di Gomez.14-9 Attacco vincente di Garcia.13-9 Non passa il servizio di Sbertoli.13-8 Primo tempo scolastico di Pellacani.12-8 Con calma Facundo Conte sorprende il muro.12-7 Solida diagonale stretta di Lavia.11-7 Pasticcio della formazione trentina.11-6 Parallela ben giocata da Ponzio.11-5 Lunghissimo il servizio di Gomez.10-5 Out la battuta di Garcia.10-4 MUROOO BARTHA!9-4 Infrazione del palleggiatore argentino.8-4 Freeball trasformata dal primo tempo potentissimo di Bartha.