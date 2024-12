Gqitalia.it - La Nike Zoom Vomero 5 Jade Horizon punta già al trono delle sneaker estive

Sembra ridicolo parlare già di estate, ma la prossimanon sembra pensarla così. Anzi, ha grandi progetti: diventare l'unicache indosserete quando il caldo finalmente arriverà.Quando la5 è stata introdotta per la prima volta nel 2010, è stata progettata per essere una scarpa da corsa seria indossata solo da corridori seri. Sebbene la lineasia ancora forte dopo tutti questi anni (per vostra informazione, la18 è stata annunciata il mese scorso), la quinta generazione è di gran lunga la più popolare di tutte. Perché? In parte perché è stata benedetta da alcune collaborazioni davvero eccezionali e in parte perché esistono colorazioni come questa.Questa scarpa da ginnastica è dotata di una base in mesh super traspirante e di sovrapposizioni in pelle di prima qualità.