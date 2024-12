Dilei.it - Jennifer Garner e Ben Affleck sempre più vicini, sorpresi di nuovo insieme

Leggi su Dilei.it

Continua la sintonia trae Ben. I due, legati da un affetto particolare che va oltre il loro divorzio grazie anche ai loro splendidi figli, continuano ad apparire complici e.Dopo aver trascorso il giorno del Ringraziamento, i divi di Hollywood sono stati visti fare colazione per poi fare un giro in auto.e Bena colazioneNonil divorzio porta a una chiusura definitiva del rapporto. Ne sono un esempioe Benche, nonostante siano passati anni dalla scelta di chiudere il loro matrimonio, continuando ad appariree in ottimi rapporti.La coppia, la cui storia d’amore è terminata nel 2015 dopo dieci anni di matrimonio e la nascita di Violet, Seraphina e Samuel, è stata avvistatapronti per colazione: i paparazzi hanno immortalatocon una serie di buste di un negozio di bagel intenta a salire in auto con Ben.