In Municipio il presepe della convivenza

"Cessate il fuoco subito": parroci e rappresentanti di tutte le religioni, cattolici, ortodossi, islamici, evangelici, ebraici benediranno insieme ilin. Da Pioltello, a Natale, arriva una lezione die integrazione. "Per noi la collaborazione fra culture diverse è la regola", dice la sindaca Ivonne Cosciotti e non potrebbe essere diversamente in una città di 36mila abitanti in cui uno su quattro è straniero. La cerimonia che si terrà la prossima settimana va al di là dei simboli: "Il rispetto reciproco ci impegna sempre", sottolinea la prima cittadina. Un percorso culturale che sabato riceverà un altro importante suggello: "L’arrivoFiammella da Betlemme per mano degli scout, un altro segno che ci unisce in una visione comune per il bene di tutti". Bar.