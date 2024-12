Bergamonews.it - In Fiera Bergamo un dicembre di giochi, un nuovo evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie

. In occasione delle festività natalizie 2024, indebutta “in”,organizzato da Promobergai. L’appuntamento inizia non a caso il giorno di Santa Lucia, con tre finestre temporali: dal 13 al 15, dal 21 al 24 e dal 26 al 29; orari d’apertura dore 1021.30. Un vero e proprio villaggio del divertimento, tutto al coperto e al caldo, composto da una cinquantina di gonfiabili di varie tipologie distribuiti sui 6.500 metri quadrati del padiglione A. Nel foyer e in gria centrale trovano spazio anche le aree dedicate ad attività didattiche e laboratori, che completano al meglio la proposta ludico-formativa.L’stimento è pensato in particolare per ipiù piccoli, dai 3 ai 6 anni, e i ragazzi fino ai 12 anni di età, ma non manca un percorso tanto lungo, ben 130 metri, quanto coinvolgente, che consente aie ai ragazzi e ai propri genitori, nonni e zii di divertirsi insieme, per una grande festa in famiglia e con le persone più care.