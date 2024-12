Tvplay.it - Guasto aereo dopo la sconfitta: Inter, ancora una mazzata per Inzaghi

L’il danno dellain Champions League ha avuto anche la beffa: ecco cos’è successo con ilnel viaggio di ritorno.L’di Simoneha subito, a Leverkusen, la sua primain Champions League. Ma il momento negativo i nerazzurri non lo hanno vissuto solamente in campo perché la squadra, insieme a tutto lo staff, ha anche dovuto affrontare i problemi avuti con unlaunaper(LaPresse) – Tvplay.itTra l’e il Bayer Leverkusen non è andata come Simoneavrebbe sperato, anzi. I suoi uomini sono apparsi fin troppo passivi e hanno alla fine, al 90?, subito il gol che ha siglato anche lafinale. Sono così rimasti fermi a 13 punti nella classifica generale della competizione e hanno subito la prima rete contro.