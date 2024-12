Isaechia.it - Grande Fratello, la reazione di Lorenzo dopo le critiche della mamma di Shaila: “La capisco perché…”

Lunedì sera nel corsodiciassettesima puntata del(QUI il resoconto)Gatta ha ricevuto a sorpresa la visitaLuisa, la quale ha stupito la figlia esprimendo tutta la sua contrarietà nei confronti del rapporto che la figlia ha instaurato conSpolverato, del quale la ballerina si è detta molto innamorata.La signora Luisa, infatti, ha ammonito la figlia, invitandola a stare attenta e a pensare che all’internoCasa tutti stanno giocando,compreso:Amore mio, il mondo è lì fuori, qui è un gioco. Tutti stanno giocando tranne te. Devi ritrovarti.Prima di lasciare la Casa, inoltre, ladiavrebbe confessato all’orecchiofiglia di non fidarsi di, in quanto gay (QUI per leggere cosa è accaduto): “non è una brava persona, è gay.