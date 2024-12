Lanazione.it - Giuliano Adorno in concerto

Uncon una selezione di opere che spazia dal Barocco al Romanticismo, fino alla musica del XX secolo. E’ questo il programma che il pianista(nella foto) terrà sabato alle 21.15 nell’auditorium di Orbetello per un evento organizzato in collaborazione tra l’associazione Kaletra e l’associazione musicale Ceccherini. Il programma include la celebre "Ciaccona" di Bach-Busoni, un’opera che sfida le capacità tecniche del pianista e che unisce la straordinaria struttura del capolavoro bachiano con la profonda carica espressiva di Ferruccio Busoni., pianista originario di Orbetello, ha sviluppato una carriera internazionale, esibendosi in diversi Paesi europei, in Asia e negli Stati Uniti. Ha suonato in numerosi teatri e festival internazionali, distinguendosi per una solida preparazione tecnica e una lettura approfondita delle opere musicali.