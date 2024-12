Ilrestodelcarlino.it - Emergenza maltempo, da tre giorni senza luce con i bimbi piccoli: “Viviamo grazie al camino”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 11 dicembre 2024 – “, mangiamo e dormiamo nella stessa stanza, attorno ala legna. Da domenica siamoenergia elettrica e non funziona nulla”. Giovanni Porzio vive da pochi mesi con la compagna e i loro due bambini di 4 e 8 anni a Cerezzola di Canossa, a poca distanza dal Tempietto del Petrarca. Una grande casa la loro, a ridosso del bosco: “Quando ha iniziato a nevicare eravamo felicissimi. C’era un’atmosfera davvero magica. Quando è saltata la corrente abbiamo acceso candele e abbiamo atteso in sala accanto al focolare, ma il black out non cessava. Siamo al terzo giorno in una situazione da medioevo. E come noi tutti i nostri vicini di casa”. Il canile di Reggio Emilia di nuovo allagato: è la seconda volta in due mesiSono circa 130 le famiglie tra Canossa e San Polo – in particolare nelle frazioni di Cerezzola, Compiano e Grassano – rimaste isolateelettricità fino alla serata di ieri, quando è arrivato un generatore.