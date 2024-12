Nerdpool.it - Elisa De Marco (alias Elisa True Crime) fuori oggi con un nuovo caso della serie podcast “DELITTI INVISIBILI – I CRIMINI DELLA PORTA ACCANTO”

Laer più ascoltata d’Italia per il secondo anno consecutivo,De, nota al grande pubblico come, torna dacon unattesodi “– I” (One), lache ogni mese approfondisce unspecifico, analizzato con estrema cura in 3 puntate ricche di contenuti inediti. I nuovi episodi, disponibili su Onee su tutte le principali piattaforme di streaming audio, ripercorrono la terribile storia conosciuta come il “Delitto del trolley”.La notte dell’8 agosto 2014 a Piacenza una donna insonne guardando dalla finestra del suo appartamento vede due uomini visibilmente agitati che buttano qualcosa in un cassonetto e decide di chiamare la polizia. Sono Gianluca Civardi e Paolo Grassi.