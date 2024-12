Biccy.it - Elena Sofia Ricci: “Nancy Brilli mi ha rubato il marito” e rivendica la belvata fatta

a inizio anni ’90 hanno condiviso lo stesso uomo, oltre che l’amicizia. Il lui in questione è stato lo scrittore Luca Damiani. La storia è nota: lui era sposato con laquando si è invaghito e innamorato della. Il resto è storia e l’attrice lo ha ricordato anche a Belve.“Io non ce l’avevo conperché ha avuto una storia con mio, quando lei l’ha avuta io e Luca eravamo in crisi. A me una cosa ha fatto male ed è dispiaciuta. Non tanto che lei avesse una relazione con mio. Quello che mi è dispiaciuto è che lei tutte le sere veniva a cena con me a piangere sulla mia spalla perché era in crisi con il suo fidanzato. Ha fatto tutto questo teatro e poi buonanotte ed è andata col mio. La sera! Perché? Ha fatto il teatro, avrebbe potuto essere più chiara.