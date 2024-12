Ilfattoquotidiano.it - Cupra festeggia i 125 anni del FC Barcellona promuovendo i giovani talenti del club

, la casa automobilistica che ha i suoi siti produttivi più importanti a Martorell, nell’hinterland del capoluogo catalano, celebra il 125°versario del FCcon una campagna che guarda al futuro. Al centro di questa iniziativa ci sono idelle squadre maschili e femminili del, protagonisti di uno spot che incarna lo spirito della nuova generazione. Intitolato “Il colloquio di lavoro”, il video solleva una domanda tanto provocatoria quanto attuale: cosa conta di più, l’esperienza o il talento?In scena, stelle emergenti come Alexia Putellas, Ansu Fati, Pedri, Gavi e Ona Batlle si trovano a sostenere simbolici colloqui per le loro posizioni in squadra. Lo spot gioca con l’idea che, nonostante la giovane età, questi calciatori siano già pronti a prendersi grandi responsabilità, dimostrando che la determinazione e la passione possono superare qualsiasi ostacolo.