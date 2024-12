Coppa Intercontinentale 2024 il Botafogo esce subito di scena | il Pachuca vince 3-0

Leggi su Sportface.it

Ilsalutala. La squadra campione di Libertadores – undici giorni dopo il trionfo in finale contro l’Atletico Mineiro – perde 3-0 contro ila Doha nel Derby delle Americhe che metteva in palio il pass per la semifinale contro l’Al Ahly. Dopo un primo tempo senza reti, al 50? è Idrissi a sbloccare il risultato, prima del gol di Deossa al 66?. All’80’ è l’ex Newcastle Rondon a chiudere i giochi. Allo Stadio 974, sabato 14 dicembre, ilcercherà di battere anche l’Al Ahly e di guadagnarsi la possibilità di sfidare il Real Madrid mercoledì prossimo in finale.L’IDEA DELLA FIFALaè una delle due novità del calendario FIFA. L’organismo che governa il calcio mondiale ha reintrodotto il trofeo con un nuovo format rispetto alla competizione cancellata nel 2004.