Quotidiano.net - Chi è Mélanie Laurent, Maria Antonietta nel film ‘Le Déluge’

Leggi su Quotidiano.net

Da alcune settimane è nei cinema italiani “Le Déluge - Gli ultimi giorni di”. Dopo essere stato presentato in anteprima alla 77ª edizione del LocarnoFestival, come pellicola d’apertura, è stato poi distribuito nelle sale italiane a partire dal 21 novembre 2024. Protagonista delnei panni di. La carriera e la vita privata diNata il 21 febbraio 1983 a Parigi, è un'attrice e regista francese. A oggi, nella sua carriera, ha vinto due premi César e di un premio Lumières, ed è uno dei nomi più quotati nell'industria cinematografica francese. A livello internazionale,è diventata nota grazie ai ruoli interpretati in “Bastardi senza gloria” (2009), “Now You See Me – I maghi del crimine” (2013), Operation Finale (2018) e 6 Underground (2019).