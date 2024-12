Cinemaserietv.it - Canta ancora, testo e significato della canzone de Il ragazzo dai pantaloni rosa

Leggi su Cinemaserietv.it

, scritta da Giuseppe Barbera e Arisa (anche interprete) è il tema musicale de Ildai, film che racconta la storiamorte per bullismo di Andrea Spezzacatena, e spiega attraverso la voce narrante del, il dolore per non essere più accanto alla propria madre, cui lo legava un affetto profondissimo. Con unsemplice e diretto, mediante immagini semplici e accessibili a tutti, sentiamo il dolore di un figlio nei confrontimadre, rimasta sola.Non è l’auroraÈ solo il fumo del caffèSei bellaRicorda di pensare a teNei giorni straniIn quelli in cui non credi piùNelle tue mani c’èquel calore cheNon riesce più a sentireQuell’uomo che non sa più dire: “Sì”Ricordoil cielo di domenicaE la tua gonna piegarsi con la musicavi semprePerché non me la canti piùQuelladolcePer farmi addormentareChe io non mi stanco,Fino a quando viene seraDa qui all’eternitàE se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoiCon una mano solleverei le pene che tu haiE ti proteggerei per semprePerché senza di te non sono nientePerché a me basta che tu sia qui accanto a meTu che mi hai dato tuttoTu che sei quella parte di meChe si unisce al cieloSei bellaTi oscurano le lacrimeAnche se a volteIl sole torna a splendereSul tuo sorrisoDimesso e malinconicoPerché quel viso stanco èdonna che più amo al mondofino a quando viene seraDa qui all’eternitàE se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoiCon una mano solleverei le pene che tu haiE ti proteggerei per semprePerché senza di te non sono nientePerché a me basta che tu sia qui accanto a meTu che mi hai dato tuttoTu che sei quella parte di meChe si unisce al cieloNon è l’auroraÈ solo il fumo del caffèUn rapporto tragicamente interrotto e simboleggiato da una ninna – nanna che non potrà più essereta: l’io narrante, figlio morto, si rammarica di non poter più essere il confidentemadre, di non poterla più aiutare a superare i momenti più difficili dell’esistenza.