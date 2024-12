Lanazione.it - Biagini nuovo presidente di Gida

Prato, 11 dicembre 2024 -capitolo per, storica società pratese di gestione della depurazione e del riciclo delle acque, che da oggi entra sotto la guida della nuova governance nominata dall'assemblea dei soci. A seguito della recente acquisizione da parte di Alia Multiutility, il, Andrea, assume il timone disuccedendo ad Alessandro Brogi., esperto in tematiche energetiche e ambientali, vanta, spiega una nota di Alia, "una solida formazione accademica in Economia aziendale e Corporate governance, con un Master in Economia e gestione dei servizi di pubblica utilità conseguito presso l'Università Bocconi. Imprenditore nel settore energetico, ha alle spalle una carriera professionale caratterizzata principalmente dalla lunga esperienza nel Gruppo Hera.