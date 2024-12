Belve Teo Mammucari | Fagnani ha fatto bene il suo lavoro io ho avuto paura

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Dopo le polemiche per aver abbandonato lo studio di ‘’ dopo uno scontro con la conduttrice,Teospiega le sue ragioni ai microfoni di RTL. “Francesca– ha detto l’attore – è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio”. “Avevoche, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile”, le parole di, che sudice: “Lei hail suoe io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità.