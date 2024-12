Basket la Virtus Gvm Roma verso la sfida contro Roseto Coach Tonolli | Abbiamo tanti stimoli e siamo sulla strada giusta

Leggi su Sportface.it

Dopo l’ultima vittoria ottenuta a Chieti, la settima consecutiva in campionato, prosegue la fase di preparazione dellaGvm1960, che sabato sera al Palazzetto di viale Tiziano è pronta ad accogliere la capolista. Uno sdiretto di alta classifica per misurarsichi non ha ancora lasciato agli avversari nemmeno un punto nel girone B, un grande evento per gli amanti delno che volail tutto esaurito (biglietti in vendita sul sito ufficiale del club). Sarà quindi un altro esame per la formazione diAlessandro, che alla cena natalizia della squadra organizzata da Team Service traccia il percorso in un dicembre ricco di appuntamenti impor. Dopo, infatti, laaffronterà il derby con la Luiss, la trasferta sul parquet della Malvin PSA Sant’Antimo e l’ultima gara casalinga del 2024la Crifo Wines Ruvo di Puglia.