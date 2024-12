Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione al metamizolo, i farmaci come la Novalgina con questo principio attivo hanno un effetto collaterale grave”: l’Aifa lancia l’allarme

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

aicon il, perché potrebbero causare una reazione avversal’agranulocitosi. L’avvertimento arriva dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha diffuso una nota informativa sui medicinali contenenti illae il generico che contiene lo stesso, utilizzatiantipiretici e analgesici, per curare quindi febbre e dolore. Non è in questione il ritiro del farmaco, ma – avvertein accordo con le autorità europee – bisogna prestareai possibili effetti avversi che inperiodo possono essere confusi con quelli delle sindromi influenzali. In particolare, quelli legati appunto all’agranulocitosi.Che cos’èavversoL’agranulocitosi è una condizione patologicain cui il livello di granulociti (un tipo di globuli bianchi) scende drasticamente, con valori inferiori a 100 cellule per millimetro cubo di sangue.