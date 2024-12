Ilgiorno.it - Antitrust multa ComoCalor per prezzi eccessivi nel teleriscaldamento

Unadi 286.600 euro quella emessa dall’a carico diper aver applicatoeccessivamente gravosi nel settore delapprofittando della sua posizione di mercato. Il provvedimento dell’autorità garante della concorrenza riguarda le bollette emesse tra il 2021 e 2022 quando si era verificato un aumento straordinario deidel gas naturale per effetto della guerra in Ucraina e i blocchi alle importazioni dalla Russia che avevano innescato un’impennata deinel settore energetico. L’autorità ha avviato un procedimento sulla società presieduta da Andrea Bernasconi nel giugno del 2023, scelta insieme a Hera Spa di Ferrara e Iren Energia Spa gestore delle reti di Parma e Piacenza. Le tre aziende sono state scelte anche in ragione della tecnologia impiegata che poco o per nulla dipende dal gas.