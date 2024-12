Lanazione.it - 200mila euro per il progetto “Centro storico fruibile e sicuro”

Arezzo, 11 dicembre 2024 –per il” Il Comune di San Giovanni Valdarno, a seguito dello scorrimento della graduatoria, si è aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana per un bando del 2022 per interventi di riqualificazione e abbellimento delIl Comune di San Giovanni Valdarno è risultato beneficiario del finanziamento stanziato dalla Regione Toscana per la realizzazione di interventi rivolti alla riqualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione degli spazi urbani e dei centri commerciali naturali. Si tratta diche serviranno a realizzare il”, con il quale il Comune aveva partecipato al bando regionale del 2022, adesso finanziato per scorrimento della graduatoria.