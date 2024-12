Lanazione.it - “ 1914: Qualcosa di nuovo sul fronte occidentale” il 14 dicembre l’inaugurazione della mostra ad Arezzo

Leggi su Lanazione.it

, 11 novembre 2024 – “disul” il 14adIl giorno precedente un incontro sul Natale come occasione di riflessione sulla pace Dal 14 al 22, presso i locali adiacenti alla chiesa dei Santi Michele e Adriano, in Piazza San Michele 11 ad, è ospitata ladisul”. L’esposizione, curata da Antonio Besana, è stata realizzata per il Meeting di Rimini ed è promossa in città dal Centro Culturale di. Racconta, attraverso documenti, immagini e testimonianze, l’episodio straordinarioTregua di Natale del, uno dei momenti più toccantiPrima Guerra Mondiale.è prevista sabato 14alle 11 presso i localichiesa di San Michele, alla presenza di mons.