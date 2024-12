Universalmovies.it - Warhammer 40000 | La serie tv Amazon muove passi importanti

MGM Studios è oramai in procinto di ufficializzare l’avvio dell’universo. Il primo passo sarà la realizzazione di unatv.Annunciato nel 2022 dopo aver acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico, il franchisesembra oramai pronto a fare il grande salto dal mondo dei videogames a quello hollywoodiano, in quella che possiamo paragonare all’operazione Fallout. Secondo Deadline, infatti,e Games Workshop (la società che ha creato il franchise videoludico) avrebbero assemblato una mini-stanza per concentrarsi su una direzione creativa per l’ universo di. La fonte ha riferito, a tal proposito, che la decisione presa dal team creativo verterebbe verso lo sviluppo di unatv live action. Nessun nome al momento circola per quanto riguarda il ruolo di showrunner.