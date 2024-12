Secoloditalia.it - Schlein tuttofare spunta ovunque: dalla fabbrica al cinema. In mezzo interviste “fai da te” sul treno (video)

In genere la stagione della sua militanza itinerante – o almeno quella che annuncia come tale – è l’estate: stavolta invece Elly, vista la malaparata del campo largo e i consensi che latitano tra elettori e colleghi di partito devono averle fatto capire che per il Pd è l’ora di muoversi. E per muoversi si è mossa: almeno ieri. Una giornata, quella di inizio settimana, in cui la segretaria è apparsa, nei siti più disparati. E sempre con giornalisti e fotografi al seguito che l’hanno immortalata dal presidio dei lavoratori della Beko a Siena, all’arrivo alla stazione di Arezzo (immortalato in unsul sito di Repubblica) dove è giunta a bordo di unsulla tratta Chiusi-Arezzo per la campagna di ascolto sui treni regionali, promossa dal Pd toscano. E in chiusura di serata, come non presenziare all’iniziativa con Andrea Segre, regista di Berlinguer, la grande ambizione, alAdriano di Roma?Elly: una giornata di “militanza itinerante”Insomma, non si è fatta mancare proprio niente ieri Elly