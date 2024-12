Regolamento Mondiale per Club volley maschile 2024 | la formula come funziona

Leggi su Sportface.it

Ildelperdi Superlega 2023/di, in programma da martedì 10 a domenica 15 dicembre alla Sabiazinho Arena di Uberlandia, in Brasile: ecco lae tutto quel che serve sapere sulla competizione. Non ci sarà Perugia, vincitrice delle ultime due edizioni, ma l’Italia proverà a tenersi il trofeo schierando due squadre: Itas Trentino (vincitrice della Champions League) e Cucine Lube Civitanova (che sostituisce Jastrzebski Wegiel, seconda classificata in Champions, che ha dato forfeit). Masi svolge la rassegna iridata per? Le otto squadre al via sono suddivise in due gironi da quattro ciascuno, da disputare all’italiana (ogni team giocherà tre partite).Al termine dei gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento accederanno alle semifinali, dove la prima della pool A incontrerà la seconda della pool B e la prima della pool B se la vedrà con la seconda della pool A.