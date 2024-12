Ilfattoquotidiano.it - Querele temerarie, le voci di giornalisti e attivisti denunciati da politici e aziende: “Nessun canale di comunicazione con governo e Nordio”

Un primato per l’Italia, ma con poco da festeggiare. È quanto emerge dall’ultimo report di CASE (Coalition Against SLAPPs in Europe), la rete europea che monitora lee le azioni legalidelle quali sono vittime, associazioni, ong,impegnati per l’interesse collettivo e nella difesa dei beni comuni. Nel 2023 nel nostro Paese, si sono registrati 26 casi di Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), sui 166 totali avvenuti in 41 Stati, tra membri Ue e paesi candidati.“Prima l’Italia, poi la Romania, poi Serbia e Turchia“, spiega al Fattoquotidiano.it. Sielke Kelner, ricercatrice dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, tra i membri italiani di CASE che, insieme ad Amnesty International Italia e The Good Lobby, hanno organizzato a Roma il convegno “Liberi di esprimersi liberi di informarsi” – al quale ha partecipato anche il condirettore del Fatto, Peter Gomez -, in occasione della Giornata internazionale contro la corruzione.