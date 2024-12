Tuttivip.it - “Perché Yulia ha abbandonato”. Choc al Grande Fratello, la verità nel comunicato Mediaset dopo l’uscita

Leggi su Tuttivip.it

La permanenza diBruschi nella Casa delsi è conclusa bruscamente. La concorrente hail gioco a seguito di una decisione presa in accordo tra la produzione del programma, Endemol Shine Italy,e ilche il suo ex fidanzato, l’imprenditore Simone Costa, ha sporto una denuncia penale nei suoi confronti.Il caso è emerso in seguito alle dichiarazioni di Simone Costa rilasciate a FanPage, dove ha accusatodi averlo aggredito con un bicchiere poco prima dell’inizio del reality. L’ex fidanzato ha descritto l’accaduto con parole scioccanti: “Mi ha sfregiato con un bicchiere prima di partire, voglio giustizia. Ero in una pozza di sangue, ne ho perso un litro e mezzo. Mi aveva aperto la faccia. È arrivata un’ambulanza e mi ha portato d’urgenza al pronto soccorso”.