Per Politico è Giorgia Meloni la persona più potente d’Europa

Leggi su Open.online

mette la presidente del consigliocomepiùnella suale classifica del 2024. «L’ascesa della premier l’anno scorso ha fatto rabbrividire i centristi di tutto il continente e non. Ma un anno dopo essere diventata leader della terza economia più grande dell’UE,ha sfidato le aspettative e si è costruita un significativo (seppur cauto) fan club», riporta il quotidiano. «Si è mossa per attuare riforme costituzionali che aumenterebbero significativamente i poteri del primo ministro. E continua a lanciare un sacco di carne rossa alla sua base di estrema destra: ha vietato i rave, si è scagliata contro l’immigrazione, ha ordinato alle autorità locali di smettere di registrare le coppie dello stesso sesso come genitori, ha criminalizzato la maternità surrogata e ha introdotto una serie di politiche che avrebbero dovuto migliorare le sorti delle donne con redditi bassi (anche se ci sono dubbi sul fatto che siano effettivamente fallite)», riporta la testata.