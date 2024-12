Formiche.net - Non solo Fmi. Così l’Italia vuole crescere nelle grandi istituzioni globali

Leggi su Formiche.net

cresce neiorganismi multilaterali che sostengono lo sviluppo di vaste aree del Pianeta, a cominciare da quelle meno avanzate. Il governo, nell’ultimo Consiglio dei ministri, ha infatti approvato su proposta del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e del titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti un disegno di legge che introduce disposizioni per la partecipazione italiana a banche e a fondi multilaterali di sviluppo.Di che si tratta? Fondamentalmente di tutti quegli organismi, enti, internazionali e partecipati da più governi, incaricati di finanziare la ripresa e lo sviluppo delle aree, spesso sensibili e quasi sempre in ottica Agenda 2030, del globo. Ne sono un esempio il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo africano per lo sviluppo.