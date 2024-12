Gamberorosso.it - Non c'è solo il panettone. In Puglia per Natale si preparano le Cartellate: la ricetta di una storica salumeria

è ormai alle porte ed è sufficiente sbirciare attraverso i forni di quartiere per riscoprire le tante tradizioni delle feste. In fondo, chi l’ha detto che esisteil? In, ad esempio, è tempo di. Le loro origini sono incerte e molto dibattute ma pare prendano il nome da incartellare, ovvero incartocciare la sfoglia sottilissima fino ad ottenere le tradizionali spirali di pasta friabile. Secondo altre ipotesi invece la loro inconfondibile forma si rifà all’aureola o alle fasce che avvolsero Gesù appena nato. Ad ogni modo lesono il fiore all’occhiello dei dolci tradizionali pugliesi (per lo più baresi, in realtà): i primi documenti che ne parlano risalgono al 1762 e citano i pasti e le spese nelle domeniche delle benedettine di Santa Scolastica a Bari.