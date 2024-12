Oasport.it - Mondiali nuoto vasca corta 2024, il programma di domani (11 dicembre): orari, tv, streaming

Chiusa la prima mattinata deidiin, ma lo sguardo è già proiettato verso la seconda giornata, quella di mercoledì 11nella Duna Arena di Budapest. L’Italia, nonostante la mancanza di qualche elemento di spicco, cercherà comunque di mettere fieno in cascina per il proprio medagliere.Il mercoledì sarà il giorno del debutto di Benedetta Pilato; l’azzurra sarà in gara nelle batterie dei 100 rana femminili, con partenza alle 9.52, poco prima di Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti nella gara maschile. Momento anche dei 100 metri, con gli azzurri che schierano Alessandro Miressi e Leonardo Deplano da una parte e Sara Curtis e Sofia Morini dall’altra.Si assegnano anche altri sei ori. Simona Quadarella sarà di nuovo protagonista negli 800 stile libero nella batteria veloce, mentre l’ultima gara sarà la 4×50 mista mista.