Ilrestodelcarlino.it - Minaccia medici e agenti. Condannato 36enne

Il tribunale di Ascoli haa quattro mesi di reclusione e a due anni di libertà vigilata in struttura adeguata, un ascolano di 36 anni ritenuto responsabile dell’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, nel caso specifico duedella Polizia di Stato in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Era il 5 giugno del 2022 quando l’uomo dette in escandescenze nei loro confrontindoli di morte, dopo aver aggredito verbalmente anche il personale medico. Per il giudice Domizia Proietti, la capacità di intendere e di volere al momento del fatto era grandemente scemata, ma non al punto di non essere imputabile. Ilsi presentò al pronto soccorso palesemente ubriaco ed iniziò ad inveire contro il personale sanitario che voleva assisterlo. Sono quindi intervenuti i poliziotti in servizio, ma l’ascolano ha opposto loro resistenza,ndoli di morte.