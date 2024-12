Ilfattoquotidiano.it - Luci (e ombre) del Natale: quanto inquinano e quanti danni fanno le luminarie, le insegne e persino gli alberi illuminati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

avvolti da fili di luce, bar e ristoranti coperti dinatalizie abbaglianti: ilporta con sé un incremento di inquinamento luminoso, un fenomeno purtroppo già diffuso nelle nostre città. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale, durante il periodo natalizio si registra un incremento del 30% dei consumi di energia per l’uso di decorazioni luminose, che equivalgono, tra l’altro, a circa 18-20.000 tonnellate di CO2 in più rispetto al resto dell’anno.Ma è tutto regolare? È possibile che durante le feste le nostre città si trasformino in un’apoteosi di watt? “Leggi e regolamenti regionali permettono delle deroghe pere purtroppo anchesulle piante”, spiega l’avvocato Mario Di Sora, direttore dell’Osservatorio astronomico di Campo Catino e presidente Dark-Sky italiana, “ma in genere si tratta di alcuni giorni, non un mese o più.