Ilfattoquotidiano.it - “Lo sconto non è un diritto, ma una cortesia! Pretenderlo svaluta il lavoro del professionista”: lo sfogo di Corrado Sassu di “Casa a Prima Vista”

Ci sono poche regole ma precise per ogni agente immobiliare che servono per trovare un compromesso tra chi mette in vendita lae chi, invece, vuole comprarla. Dopo il boom di “vita” su Real Time, ormai chi vuole comprare un immobile ha in mente le idee chiare su tutti i cavilli e le richieste da fare ad un agente.Però, uno dei protagonisti dell’edizione romana dello show ha qualche piccola dritta da dare ai telespettatori: “Lonon è un, ma unaildel, che invece è lì per aiutarti a risparmiare davvero, negoziando con il proprietario che (pur da noi consigliato) potrebbe sponsorizzare la suaad un prezzo poco in linea col mercato. Rispettiamo il valore reciproco: il nostroti fa risparmiare molto più di un semplice!”.