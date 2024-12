Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian 2-2, Mondiale per club volley in DIRETTA: gli iraniani portano il match al quinto set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-SHAHDAB YAZD DALLE 14.004-5 Ancora a segno Hajipour, stavolta con la diagonale.4-4 MURO PODRASCANIN! Disinnescato il contrattacco deglii.3-4 Grandissima parallela di Hajipour.3-3 Block out piazzato da Nikolov.2-3 Diagonale potentissimo di Abdoulhamidi.2-2 Scappa via il servizio di Hajipour.1-2 Pipe vincente di Seyed.1-1 Astuto pallonetto di Nikolov.0-1 Che difesa deglii, che contrattaccano poi con Abdoulhamidi.SET23-25 QUARTO SET. Block out di Hajipur. Si va al tiebreak.23-24 Attacco vincente di Nikolov, ma ora serve il break.22-24 Lunghissimo il servizio di Bottolo. Due set point.22-23 Con calma e precisione Lagumdzjia trova il punto del -1.21-23 Contrattacco in diagonale stretta di Abdoulhamidi.