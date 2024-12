Sport.quotidiano.net - Le Giovanili. Juniores ko a Roma. Gli Under 17 battono il Meroni

Fine settimana in chiaroscuro per ledella Robur. Nella giornata di sabato glinazionali hanno perso 4-3 sul campo della capolistaCity, nella gara valida il dodicesimo turno di campionato. I capitolini, che si sono laureati campioni d’inverno, hanno calato il poker nel primo tempo, la reazione bianconera è arrivata nella ripresa con le reti di Iorio, Caponi e Ronchi, ma non ha portato all’impresa finale. Domenica, invece, gli Allievi17 hanno battuto il, al campo sportivo Guerri, con il rotondo risultato di 1-6 (ottava giornata): in gol, per il Siena, Pecchi, autore di una tripletta, Arrighetti, Spidalieri e Denis. I Giovanissimi15, nel match valido l’undicesima giornata, hanno vinto 1-4 a chiusi, al campo sportivo Frullini: per la Robur a segno Salvini, Onori, Bruni e Coli.