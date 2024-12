Liberoquotidiano.it - LATI e Schneider Electric: un'alleanza per la sostenibilità

(Adnkronos) - • L'azienda, vincitrice nell'edizione italiana del premio Sustainability Impact Award, continua nel percorso di decarbonizzazione implementando a 360 gradi le piattaforme di gestione e monitoraggio dell'energia di• Un'basata su una visione comune di innovazione senza compromessi sulla, trae un cliente che è, al contempo, uno dei suoi più importanti fornitori inserito anche nel programma Zero Carbon Project.Stezzano (BG), 10 dicembre 2024, tra i più importanti produttori di compound termoplastici tecnici, prosegue nel suo percorso di decarbonizzazione con il supporto delle tecnologie Scheider, in particolare la piattaforma per il monitoraggio e gestione dell'energia EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.Guidata da una visione che non ammette compromessi tra innovazione e, l' azienda - giunta oggi alla terza generazione sotto la guida dell'AD Michela Conterno - ha puntato sull'integrazione digitale di processi e operatività, con l'obiettivo di minimizzare i suoi consumi energetici e di ottimizzare i processi, riducendo al contempo le proprie emissioni di anidride carbonica.