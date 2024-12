Ilrestodelcarlino.it - La neve c’è, mancano i timbri. Sci, Cerreto pronta nel weekend

Tutto pronto per dare il via alla nuova stagione sciistica 2024-2025. Gli operatori delle stazioni diLaghi, Febbio e Ventasso Laghi – dove già si registrano 60/70 centimetri di– sono incoraggiati dal fatto che anche ieri, dopo una breve pausa, è ripreso a nevicare. Al momento tuttavia l’avvio degli impianti per questo fine settimana non è ancora certo. Per quanto riguardaLaghi, dove si è in attesa del collaudo da parte della Motorizzazione, la decisione verrà presa oggi stesso: sapremo quindi se gli impianti entreranno in funzione questooppure la settimana prossima. Per quanto riguarda la stazione di Febbio, comune di Villa Minozzo, la data di apertura degli impianti è già stata fissata, salvo variazioni dovute alle condizioni meteo, a sabato 21 dicembre.