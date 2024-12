Ilrestodelcarlino.it - La bonifica amianto non attira, solo 9 domande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono state soltanto nove lepresentate dai cittadini per accedere al bandodel Comune di Pesaro. Una iniziativa, per cui nel complesso erano stati stanziati 30mila euro, a cui potevano accedere i privati (e non le imprese) effettuando interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti, come ad esempio piccole tettoie, ricevendo un contributo massimo 1.000 euro. "Ci aspettavamo qualche domanda in più, visto che le richieste complete e liquidabili sono nove – commentano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora all’Ambiente del Comune di Pesaro, Maria Rosa Conti -. Dal primo momento lo abbiamo definito un ’bando zero’, che ci è servito per capire quale è la richiesta dei privati e in che direzione lavorare, per gli anni a venire, per continuare a sensibilizzare i cittadini su questo tema".