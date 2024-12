Ilfattoquotidiano.it - Il taglio della seconda aliquota Irpef deve attendere. Ecco come cambierà il fisco per 35 milioni di dipendenti e pensionati

Ildell’del 35%. La maggioranza ha deciso che se ne riparlerà nei prossimi mesi, con in mano i dati definitivi sui conti del 2024 e sul gettito del concordato preventivo biennale trae partite Iva, da cui il viceministro Maurizio Leo sperava di ricavare i 2,5 miliardi necessari per ridurla di due punti ma che nella prima tornata ne ha raccolti appena 1,3. Il 2025 inizierà quindi senza alcuna novità positiva sul fronte fiscale per le categorie che insieme costituiscono l’85% dei contribuenti: i 22che hanno solo reddito da lavoro dipendente e i 13,5che vivonoloro pensione. Se il “nuovo”del cuneo porterà un piccolo beneficio ai lavoratori che guadagnano tra 35mila e 40mila euro, chi ha redditi bassi subirà dolorose perdite.