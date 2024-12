Movieplayer.it - Il ritorno di Lodo Guenzi a Est e tanta animazione non solo giapponese: il 2025 di Plaion

Leggi su Movieplayer.it

I colori dell'anima guidano il settore anime di, in un listino ricco die che ci propone anche Tornando a Est e gli horror di Midnight Factory. Si è detto altrove dell'esigenza di trovare un pubblico, intercettare quegli spettatori che non stanno frequentando la sala per incuriosirlo e portarlo al cinema. In questoha già lavorato bene, mettendo in piedi brand come AnimeFactory e MidnightFactory che permettono alla distribuzione di raggiungere gli appassionati dei relativi settori e non stupisce che anche per ilci siano titoli interessanti su entrambi i fronti. Non ci si ferma a questo, ovviamente, e soprattutto in ambitoci sono diversi spunti che vengono da occidente, per proporre storie intriganti al pubblico più giovane. Si torna a Est Ma partiamo .