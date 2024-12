Isaechia.it - Grande Fratello, sfogo choc di Shaila Gatta nella notte: “Uomini di 60 anni mi volevano portare a letto e mi obbligavano”

Nel corso della puntata di ieri delha ricevuto la visita a sorpresa di sua madre Luisa.Non si è trattato di una di quelle sorprese strappalacrime a cui il reality ci ha abituato, anzi. La mamma della ballerina è parsa sul piede di guerra: ha invitato duramente sua figlia ad aprire gli occhi sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato e non ha affatto risparmiato le accuse all’indirizzo di quest’ultimo. Lo ha definito stratega, giocatore accanito ed ha sussurrato all’orecchio della ballerina che il modello milanese sarebbe omosessuale.ha rintracciato in questa paternale un’assenza totale di fiducia nei suoi confronti. Come se nel corso di quel dialogo con sua mamma sia stata svalutata la sua intelligenza e la sua capacità di agire lucidamente nelle relazioni sentimentali.