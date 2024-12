Isaechia.it - Grande Fratello, Mariavittoria si smaschera durante una pausa dalla diretta: “Ecco perché ho scelto Tommaso”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la dodicesima puntata del(QUI il resoconto della),la quale ampio spazio è stato dedicato alle coppie che si sono formate nella Casa e in particolare a quella formata daMinghetti eFranchi.Se in un primo momentoera apparsa molto sicura dei sentimenti provati per, al punto da avere con lui un’intimità fisica all’interno della Casa, negli ultimi giorni la dottoressa romana ha iniziato a nutrire dei dubbi sulla sincerità dell’idraulico toscano, inoltre la ragazza ha confessato di sentirsi attratta anche da Alfonso D’Apice e di essere entrata in crisi per questo motivo.la puntata, la Minghetti è stata messa alle strette dal Alfonso Signorini e spinta a prendere una decisione hadi proseguire la conoscenza die di mantenere un rapporto solo di milizia con D’Apice.