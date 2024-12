Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta diciassettesima puntata: eliminata Federica, Yulia costretta a ritirarsi

Anticipazionidi lunedì 9 dicembre 2024Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Questa sera uno tra Amanda,, Luca e Stefano dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto? Luisa, la mamma di Shaila, entrerà invece nella Casa per dire alla figlia cose sorprendenti sulla relazione con Lorenzo.Nel corso della serata spazio poi alla cena della discordia dopo la quale Helena ha scelto di portare in tugurio Lorenzo e Amanda Mariavittoria. Le reazioni della Casa e, in particolar modo, di Shaila sono state molto forti. Quali saranno gli sviluppi? Un nuovo “dramma” d’amore, invece, si sta sviluppando tra le mura della Casa: tra Mariavittoria e Tommaso si sta consumando l’ennesima crisi, riusciranno a superare questo momento? Come sempre, sul finire della, spazio alla tornata di nuove nomination.