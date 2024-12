Gamberorosso.it - "GialloZafferano? Mi sono sentita messa in panchina". Lo sfogo della fondatrice Sonia Peronaci

Era il 2015 quandodecise di dire addio a Giallo Zafferano, il sito di ricette fondato con il compagno Francesco Lopes e divenuto in poco tempo una delle più famose piattaforme editoriali di cucina in Italia. Una decisione dettatata un po' dall'espansione di Banzai Media, la società che l’aveva acquisita in parte nel 2009 e che dal 2010 ne è proprietaria , un po' dalla «voglia di provare altre strade per la divulgazione culinaria», come sostenuto dall'ex commercialista all'epocarottura con GZ. Oggi, nove anni più tardi, la food blogger si racconta ai microfoni di Million$, cogliendo l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:«Quando ci hanno acquisito ho capito che loro volevano mandare avanti, non. E ho pensato: "Che cosa ci sto qui a fare?"».