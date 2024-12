Ilfattoquotidiano.it - Francia, tavolo largo con le sinistre (senza Mélenchon) per uscire dalla crisi. Macron “vuole nominare un primo ministro in 48 ore”

Emmanuelva a tentoni in cerca di una via d’uscita all’ennesimapolitica. Dopo il fallimento di Michel Barnier con un governo appoggiato dall’estrema destra, al capo dell’Eliseo non resta che tentare schemi alternativi. E, per forza di cosa, è costretto a guardare a sinistra: oggi ha convocato un” con le forze disponibili al dialogo. Ovvero Socialisti, Comunisti e Verdi, insieme a Repubblicani eiani. Basta escludere la France Insoumise e il Rassemblement National per arrivare a una tregua? Già all’ingresso, intorno alle 14, il messaggio arrivato dai partiti era quello di prudenza, se non scetticismo. Il presidente della Repubblica, nel bel mezzo della discussione, ha però fatto sapere cheun nuovoin 48 ore. Con quale maggioranza, resta ancora un mistero.