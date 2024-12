Abruzzo24ore.tv - Fondi Europei in Abruzzo: Due Incontri Chiave per il Futuro della Regione

Pescara - Appromenti sulle Strategie Territoriali e verifica sullo stato di attuazione dei, tra buone pratiche e nuovi obiettivi regionali. L’si prepara ad ospitare due appuntamenti di grande rilievo dedicati aiFESR e FSE+ 2021-2027, in programma per mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre. Questi eventi saranno fondamentali per tracciare le linee strategiche dello sviluppo regionale e fare il punto sull’avanzamento dei progetti finanziati dall’Unione Europea. Il primo incontro, fissato per mercoledì 11 dicembre alle ore 15, si terrà nella suggestiva corniceSala Conferenze del Castello Piccolomini di Celano. Al centro del dibattito ci saranno le Strategie Territoriali dell’, con un focus sull’esperienza maturata nell’area marsicana. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Celano, Settimio Santilli, interverrà l’assessore regionale alle Attività produttive, Ricerca industriale e Lavoro, Tiziana Magnacca.