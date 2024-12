Ilgiorno.it - False residenze per 171 cittadini brasiliani: accusata di falso un’ufficiale dell’anagrafe di Uggiate

con Ronago (Como) – Riconoscimento diinesistenti per decine diche ottenevano la cittadinanza italiana: un’indagine della Squadra Mobile, che a fine luglio era sfociata in due ordinanze di custodia cautelare che avevano messo fine a un sistema i cui referenti erano due donne. Ora il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, ha concluso le indagini, formalizzando le accuse nei confronti di Isabella Barelli, 52 anni di Bizzarone, ufficialedicon Ronago, finita agli arresti domiciliari. È invece stata stralciata la coimputata, Cinthia Roberta Goncalves, brasiliana con casa a Morbio Inferiore in Canton Ticino, titolare di una agenzia di intermediazione, per cui era stata emessa la custodia cautelare in carcere, che ha deciso di patteggiare due anni di reclusione con pena sospesa.