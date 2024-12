Lanazione.it - Elena Maltagliati critica il sindaco Niccoli su trasparenza e progetti futuri

Leggi su Lanazione.it

, capogruppo dell’opposizione, replica nuovamente alMarziain merito all’area ex Bertini e ad altre questioni. "Vogliamo ribadire il nostro impegno - scrive - per una politica trasparente e orientata al bene della comunità. Sul caso di specie, vogliamo aggiungere che le nostre motivazioni sono state molto chiare, una volta per tutte chiariamo che il progetto di recupero serve, ma non a quei costi dell’intera operazione e non confumosi e incerti per il futuro. Ricordo ancora una volta alche è stato dato un voto di astensione, un segno di apertura verso il recupero. Dalle dichiarazioni delsembra trasparire l’idea che, visto che non abbiamo votato tutti a favore, non sarà possibile variare iinsieme. Spero che colga l’occasione per dimostrarsi diversa".