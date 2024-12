Ilrestodelcarlino.it - Didattica, lavoro, sviluppo: "Imprese e università, un’alleanza per i giovani"

Sviluppare, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, progetti di ricerca finalizzati all’applicazione dei risultati in ambito produttivo, con ricaduta sulle attività economiche del territorio, e al trasferimento nelledelle tecnologie più evolute. Questi i temi al centro dell’incontro, nei giorni scorsi, tra la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna e la Rettrice dell’di Ferrara, Laura Ramacciotti. "Ringrazio la Rettrice Ramaciotti – ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna – per aver accolto il nostro invito volto a consolidare una visione strategica condivisa, stimolare la messa in campo di reti e la costruzione di network stabili sul territorio, soprattutto in un contesto in cui la collaborazione diventa necessaria per andare incontro alle mutate esigenze del sistema produttivo.